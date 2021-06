Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Kreis Recklinghausen: Unfallfluchten mit Sachschaden

Recklinghausen (ots)

Castrop-Rauxel

Ein unbekannter Autofahrer die Mauer vor einem Einfamilienhaus am Münsterplatz. Anschließend flüchtete er in unbekannte Richtung. Der Unfall passierte am Donnerstagnachmittag, oder frühen Abend. Der Schaden wird auf 1.000 Euro geschätzt.

Haltern am See

Am Donnerstagnachmittag beschädigte ein unbekannter Autofahrer einen geparkten BMW 3er Baureihe am Nordwall. Der Unfallverursacher klemmte einen Zettel mit einer Telefonnummer unter den Scheibenwischer. Die Telefonnummer ist allerdings nicht vergeben. Bei dem Unfall entstand 1.000 Euro Sachschaden.

Hinweis der Polizei: Einen Zettel mit einer Telefonnummer oder Personaldaten am Auto zu hinterlassen reicht nicht aus, um seinen gesetzlichen Pflichten nach einem Verkehrsunfall nachzukommen. Erscheint ein Autofahrer nach einer zumutbaren Wartezeit nicht am beschädigten Fahrzeug, muss immer die Polizei informiert werden.

Herten

Zwischen 13:00 Uhr und 13:30 Uhr am Donnerstag hinterließ ein unbekannter Autofahrer einen Schaden in Höhe von 3.000 Euro an einem geparkten schwarzen Mercedes-Benz C350. Das Auto stand auf einem Supermarkt-Parkplatz an der Straße Zum alten Schacht. Der Schaden ist am Fahrzeugheck zu erkennen. Hinweise auf den Verusacher liegen nicht vor.

Recklinghausen

Am Donnerstag, zwischen 11:30 Uhr und 14:15 Uhr, beschädigte ein unbekannter Autofahrer einen geparkten grünen Opel Corsa an der Von-Ketteler-Straße im Stadtteil Ost. Hinweise auf den Verursacher liegen nicht vor. An dem Opel entstand 1.550 Euro Sachschaden. Der Schaden ist hinten an der linken Fahrzeugseite zu erkennen.

Hinweise nimmt die Polizei unter der 0800 2361 111 entgegen.

