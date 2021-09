Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Nach Raub auf zwei Tankstellen - Zeugen gesucht

Fulda (ots)

Gemeinsame Pressemitteilung der Polizeipräsidien Südosthessen und Osthessen

Hünfeld / Schlüchtern - In der Nacht zu Donnerstag (09.09.) kam es in dem Hünfelder Ortsteil Oberrombach sowie in Schlüchtern zu Raubüberfällen auf Tankstellen. Die Polizei sucht nun Zeugen, die Hinweise zu den Taten oder dem Täter geben können.

Nach derzeitigem Kenntnisstand betrat am Mittwoch in den späten Abendstunden (08.09.), gegen 23:50 Uhr, eine männliche Person mit Sturmhaube die Tankstelle in der Forsthausstraße in Oberrombach und forderte den dortigen Angestellten unter Vorhalt einer unbekannten Schusswaffe zur Herausgabe von Geld und Tabakwaren. Als der 48-jährige Tankstellenmitarbeiter aus Hilders den Anweisungen des Täters nicht folgte, schoss der Unbekannte auf den Hilderser und flüchtete anschließend in Richtung eines benachbarten Hotelbetriebs. Der 48-Jährige wurde durch die Schussabgabe glücklicherweise nur leicht verletzt. Nur wenige Minuten später schoss der Unbekannte außerhalb der Verkaufsraums auf den Mann aus Hilders, verfehlte ihn dabei aber glücklicherweise und verschwand in unbekannte Richtung.

In den darauffolgenden frühen Morgenstunden des Donnerstags (09.09.), gegen 1:30 Uhr, kam es schließlich zu einem weiteren Raubüberfall auf eine Tankstelle in der Straße "Am Distelrasen" in Schlüchtern. Auch hier betrat ein bis dato unbekannter Mann den Verkaufsraum und forderte den 54-jährigen Angestellten ebenfalls unter Vorhalt einer Schusswaffe dazu auf, Bargeld und diverse Tabakwaren in eine grüne Plastiktüte zu verpacken. Anschließend flüchtete der Räuber mitsamt der Beute, einer geringen Menge Bargeld sowie Zigaretten, in unbekannte Richtung.

Die Ermittler der Kriminalpolizei, die in beiden Fällen bereits die Ermittlungen aufgenommen haben, gehen nach derzeitigen Erkenntnissen davon aus, dass in Hünfeld und in Schlüchtern derselbe Täter zugange war. Der etwa 1,80 bis 1,85 Meter große und circa 25 bis 30 Jahre alte Mann mit schlanker Statur trug bei beiden Überfällen ein schwarzes Kapuzenshirt mit der Aufschrift "Alpha Industries", eine dunkle Jogginghose mit weißem "Nike"-Zeichen auf der linken Hosentasche, hellgraue Sportschuhe, eine blaue OP-Maske und eine dunkle Maske, bei der es sich vermutlich um eine Sturmhaube handelte.

Zeugen, die Hinweise geben können, werden gebeten sich an das Polizeipräsidium Osthessen unter der Telefonnummer 0661/105-0 oder an die Kriminalpolizei in Gelnhausen unter Telefon 06051/827-0 zu wenden.

Sandra Hanke, Pressesprecherin

