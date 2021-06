Freiwillige Feuerwehr Borgentreich

FW Borgentreich: Unwetterlage in der Stadt Borgentreich. Überflutung und vollgelaufen Keller

Garagen in Natzungen.

Borgentreich (ots)

Die Leitstelle des Kreises Höxter alarmierte um 22:13 Uhr die Löschgruppen Borgholz, Natzungen und Natingen. Nach einem Starkregenereignis gingen mehrere Notrufe aus Natzungen in der Leitstelle ein. Mehrere Keller und Garagen waren überflutet worden. Nach kurzer Sichtung der Einsatzstellen wurden noch die Einheiten aus Borgentreich, Bühne und Großeneder nachalarmiert.

Insgesamt wurden 21 Einsatzstellen in Natzungen und Umgebung abgearbeitet. Dabei waren 79 Feuerwehrkräfte der genannten Einheiten im Einsatz. Es wurde etliche Keller und Garagen trockengelegt. Weiterhin wurden einige Straßen gereinigt die mit einer dicken Schlammschicht überzogen waren. Bei den Reinigungsarbeiten stürzet ein Hauseigentümer in seinem Keller. Er wurde dabei an der Schulter verletzt. Ein Rettungswagen wurde hinzugezogen und die Person in ein Krankenhaus verbracht. Die Einheiten der Feuerwehr Borgentreich waren bis um 2:44 in Natzungen vor Ort.

