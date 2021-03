Freiwillige Feuerwehr Borgentreich

FW Borgentreich: Großaufgebot von Rettungskräften zu einem Verkehrsunfall nach Borgentreich alarmiert. 4 Personen wurden in Krankenhäuser verbracht.

Borgentreich (ots)

H-P KLEMMT 2 in Borgentreich: VU mehrere eingeklemmt -> So lautete das Stichwort welches die Kammeraden der Feuerwehr Borgentreich erreichte. Daraufhin wurde der LZ Borgentreich, die LG Bühne, LG Lütgeneder, LG Rösebeck, LG Körbecke und die LG Großeneder alarmiert. Weiterhin wurden 3 RTW und 3 Notärzte zur Einsatzstelle entsandt. Darunter war auch der Rettungshubschrauber Christoph 7 aus Kassel. An einer Kreuzung, (B241) hatte sich ein Verkehrsunfall zwischen 2 PKW erreignet. Jeder PKW war mit 2 Personen besetzt. Den ersteintreffenden Rettungskräften ergab sich das Bild, das sich noch 2 Personen in den Fahrzeugen befanden und 2 Personen waren schon außerhalb der Fahrzeuge. Niemand war eingeklemmt, sondern die beiden Personen waren eingeschlossen in ihren Fahrzeugen. Bei einem PKW konnte eine Tür konnte durch Feuerwehrkräfte händisch geöffnet werden. Bei dem zweiten PKW war dies nicht möglich. Die Tür wurde mit hydraulischem Rettungsgerät der Feuerwehr abgenommen und so konnte dann die Person gerettet werden. Alle 4 Verletzte wurden in Krankenhäuser verbracht. Die Feuerwehr Borgentreich war mit 64 Kräften im Einsatz.

