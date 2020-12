Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Brand in Mehrfamilienhaus - mehrere verletzte Personen

Hildesheim (ots)

HILDESHEIM - (jpm)Bei einem Brand in einem Mehrfamilienhaus in der Peiner Straße wurden am gestrigen Nachmittag (16.12.2020) zwölf Personen verletzt, eine davon schwer.

Vorliegenden Erkenntnissen zufolge brach das Feuer, gegen 14:45 Uhr, aus bisher ungeklärter Ursache im Keller des betroffenen Hauses aus. Aufgrund der starken Rauchentwicklung wurden alle im Haus befindlichen Personen durch die Feuerwehr evakuiert. Dabei kam zum Teil eine Drehleiter zum Einsatz.

Von den zwölf verletzten Bewohnern wurden acht vor Ort medizinisch versorgt. Weitere vier Bewohner, darunter ein schwer verletzter Mann, wurden zur Behandlung in Krankenhäuser verbracht.

Das Mehrfamilienhaus ist aufgrund der starken Verrußung nicht bewohnbar. Die Bewohner kamen zum Teil bei Bekannten unter. Für die restlichen Bewohner hat die Stadt Notunterkünfte organisiert.

Der Brandort wurde durch die Polizei beschlagnahmt. Die Ermittlungen zur Brandursache dauern an und werden durch Beamte des 1. Fachkommissariats der Polizeiinspektion Hildesheim geführt.

Die Peiner Straße musste für die Dauer der Löscharbeiten und der polizeilichen Maßnahmen zwischen der Steuerwalder Straße und dem Sachsenring gesperrt werden.

