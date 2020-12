Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Rollstuhl gestohlen

HildesheimHildesheim (ots)

HILDESHEIM-(kri)-Unbekannte Täter haben zwischen dem 14.12.2020, 18:00 Uhr und dem 15.12.2020, 10:00 Uhr einen Rollstuhl aus einem Mehrfamilienhaus in der Hermannstraße in Hildesheim gestohlen. Es konnte noch nicht geklärt werden, wie die Unbekannten in das Haus eingedrungen sind.

Es handelt sich um einen Rollstuhl, der bereits einige Jahre alt ist. Er stand wie üblich im Treppenhaus.

Zeugen, die zu der Tat oder den Verbleib des Rollstuhls Angaben machen können, werden gebeten sich mit der Polizei Hildesheim unter der Telefonnummer 05121-939-115 in Verbindung zu setzen.

