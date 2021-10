Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Freiburg-Innenstadt: Körperverletzung an der Straßenbahnhaltestelle Stadttheater

Freiburg (ots)

Am vergangen Freitag, 08.10.2021, kam es an der Straßenbahnhaltestelle Stadttheater zu einem Körperverletzungsdelikt. Zwei junge Männer im Alter von 18 und 19 Jahren, gerieten gegen 21:00 Uhr, mit einer fünfköpfigen Personengruppe in Streit. Der 19jährige erhielt im Zuge des Konflikts unvermittelt mehrere Ohrfeigen und Faustschläge auf die Wange bzw. das Auge. Hierbei erlitt er Verletzungen. Der Täter sowie seine Begleiter flüchteten im Anschluss. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, sich unter der Rufnummer: 0761 882 4221 zu melden.

