Polizeidirektion Worms

POL-PDWO: Poser im Lamborghini durch Pedelec-Streife kontrolliert

Worms (ots)

Am gestrigen Mittwochnachmittag fällt der Pedelec-Streife der Polizei Worms in der Innenstadt ein Lamborghini durch besonders lautstarkes und vor allem mehrfaches und unnötiges Beschleunigen auf kurzen Strecken auf. Am Marktplatz kann der PKW angehalten und einer Verkehrskontrolle unterzogen werden. Bei dem Fahrer handelt es sich um einen 37-jährigen Wormser. Dieser kann auf Aufforderung die mitführpflichtigen Dokumente nicht aushändigen. Aufgrund dessen und wegen des zuvor gezeigten verkehrswidrigen Verhaltens in Form von unnötiger Lärmbelästigung und unnötiger Umweltbelastung wird gegen den Fahrer ein Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet. Die Verkehrskontrolle erzielt aufgrund der Kontrollörtlichkeit eine hohe öffentliche Aufmerksamkeit, wobei den polizeilichen Maßnahmen erheblicher Beifall und Zustimmung entgegengebracht wird.

