POL-PDWO: Brand einer Spurthalle in Worms-Weinsheim

Worms (ots)

Am 13.10.2020, gegen 16:00 Uhr, wird über die Feuerwehr der Stadt Worms ein Brand in einer Sporthalle in Worms-Weinsheim gemeldet. Beim Eintreffen von Polizei und Feuerwehr steht das Dach der Sporthalle bereits in Brand. Durch die Feuerwehr kann ein Übergreifen der Flammen auf die angrenzende Gaststätte verhindert werden. Nachdem der Dachstuhl gelöscht werden konnte, wurde ein weiterer Brandherd in einem Abstellraum festgestellt und gelöscht werden. Der Schaden dürfte im sechsstelligen Bereich liegen. Die Brandursache ist derzeit noch unklar. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

