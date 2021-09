Polizei Düren

POL-DN: Verkehrsunfall auf L 264

Niederzier (ots)

Zu einem Verkehrsunfall mit vier leicht verletzten Personen kam es am Dienstagmorgen auf der L 264 in Niederzier.

Gegen 07:45 Uhr war ein 31-jähriger Mann aus Niederzier mit seinem Auto auf der L 264 aus Richtung Niederzier in Richtung Stetternich unterwegs. An der Kreuzung "Große Forststraße / L 264" wollte er nach links auf die "Große Forststraße" abbiegen. Nachdem er zunächst einen entgegenkommenden Kleinbus passieren ließ, war der 31-Jährige davon ausgegangen, dass er gefahrlos abbiegen kann. Den hinter dem Kleinbus befindlichen Pkw eines 36-Jährigen aus Titz hatte er dabei nicht wahrgenommen. Einen Zusammenstoß mit diesem konnte der 31-jährige Niederzierer nicht verhindern. Zum Unfallzeitpunkt befanden sich in dem Auto des 36-Jährigen aus Titz ein 60-jähriger Beifahrer sowie die zweijährige Tochter des Fahrzeugführers.

Alle Unfallbeteiligten wurden durch die Kollision leicht verletzt und konnten nach ambulanter Behandlung entlassen werden. Es entstand ein Sachschaden von insgesamt etwa 65000 Euro.

Original-Content von: Polizei Düren, übermittelt durch news aktuell