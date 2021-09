Polizei Düren

POL-DN: Einbruch in Baufachhandel - Zeugen gesucht

Jülich (ots)

In der Nacht von Montag auf Dienstag wurde in einen Baustoffhandel in Jülich eingebrochen. Die Polizei sucht nach Zeugen.

Sie überkletterten den Zaun, schnitten ein Loch in die Gebäudewand und erbeuteten so elektrische Werkzeuge und Arbeitskleidung. Zwischen Montag, 18:00 Uhr, und Dienstag, 06:15 Uhr, geriet ein Baufachhandel in der Straße "Am Klingerpützchen" ins Visier von Einbrechern. Nachdem sie auf das umzäunte Grundstück gelangt waren, beschädigten die Täter zunächst eine Überwachungskamera. Dann trennten sie mit Werkzeugen die Wand des Marktes auf und durchsuchten im Inneren des Gebäudes diverse Regale auf der Suche nach Diebesgut. Nach ersten Erkenntnissen erbeuteten sie Werkzeuge und Arbeitskleidung und verließen das Grundstück so wie sie es betreten hatten.

Wahrscheinlich transportierten die Täter die Beute mit einem Fahrzeug ab. Zeugen, die in der Nacht zu Montag auf Dienstag verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich mit Hinweisen an die Leitstelle unter der Rufnummer 02421 949-6425 zu wenden.

