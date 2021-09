Polizei Düren

POL-DN: Shisha Bar kontrolliert und vorläufig geschlossen

Düren (ots)

Das Hauptzollamt Aachen hat in Zusammenarbeit mit dem Ordnungsamt der Stadt Düren, der Kreispolizeibehörde Düren und dem Steueramt der Stadt Düren eine Shisha Bar in Düren kontrolliert.

In den Abendstunden des vergangenen Freitag, 24.09.2021, kontrollierten die Beamten die Bar in der Effertzgasse. Hierbei wurden diverse Verstöße - unter anderem gegen das Gaststättengesetz, das Nichtraucherschutzgesetz und das Jugendschutzgesetz - festgestellt. Auch machten die Einsatzkräfte bauliche und hygienische Mängel aus. Das Hauptzollamt Aachen kontrollierte die Lokalität in Bezug auf Schwarzarbeit und die Abgabenordnung und stellte diverse Mängel fest. Die Mitarbeiter des Ordnungsamtes schlossen die Shisha Bar aufgrund der Vielzahl der Mängel und Verstöße für die folgenden Tage. Entsprechende Bußgeldverfahren werden eingeleitet.

Original-Content von: Polizei Düren, übermittelt durch news aktuell