Polizei Düren

POL-DN: Geld aus Pizzeria geraubt

Kreuzau (ots)

Derzeit noch Unbekannte erbeuteten am späten Sonntagabend eine größere Summe Bargeld in einem italienischen Schnellrestaurant.

Am 26.09.2021 gegen 23:20 Uhr begab sich der alleine in einem Imbiss in der Feldstraße befindliche 20-jährige Angestellte einer Pizzeria in den rückwärtigen Bereich des Ladenlokals, als er plötzlich hinter sich zwei Personen feststellte, die unter Vorhalt eines Messers die Herausgabe von Bargeld forderten. Der Dürener übergab den Tätern die Tageseinnahmen. Die beiden Unbekannten flüchteten daraufhin in unbekannte Richtung.

Sie können wie folgt beschrieben werden: - beide männlich - 180 cm groß - beide trugen eine blaue Atemschutzmaske - beide komplett in schwarz gekleidet

Zeugen, die am späten Abend etwas beobachtet haben und sachdienliche Hinweise zum Sachverhalt geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei Düren unter 02421 949-6425 zu melden.

Original-Content von: Polizei Düren, übermittelt durch news aktuell