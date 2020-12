Polizeidirektion Lübeck

POL-HL: Lübeck-Innenstadt

Sachbeschädigungen an Fahrzeugen zu Weihnachten- Polizei sucht Zeugen

LübeckLübeck (ots)

In der Nacht vom 25.12. auf den 26.12. wurden in der Lübecker Innenstadt insgesamt zehn Pkw beschädigt. In den Straßen Fischergrube, Engelswisch und Ellerbrook haben bisher unbekannte Täter die Fahrzeugembleme von zehn Fahrzeugen gewaltsam entfernt und entwendet. Die Logos verschiedener Fahrzeughersteller wurden offensichtlich mit einem spitzen Gegenstand aus der jeweiligen Motorhaube oder Heckklappe herausgehebelt, wodurch es auch zu Lackbeschädigungen kam. Die dabei entstandene Schadenshöhe wird auf ca. 10 000 Euro geschätzt.

Laut ersten Zeugenaussagen haben sich am 26.12. gegen 01:55 Uhr drei männliche Personen in der Straße Engelswisch zwischen den dort geparkten Fahrzeugen aufgehalten. Sie sollen ca. 20 Jahre alt oder jünger gewesen sein. Eine genaue Personenbeschreibung konnte nicht abgegeben werden. Möglicherweise kommen diese Personen als Tatverdächtige in Frage.

Das 1. Polizeirevier Lübeck hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeugen, die in der Nacht vom 25.12. auf den 26.12. im Bereich der o.g. Straßen Beobachtungen gemacht haben und Hinweise zu möglichen Tatverdächtigen geben können. Zeugenhinweise werden unter der Telefonnummer 0451-131-0 oder per E-Mail an die Adresse Luebeck.PRev01@polizei.landsh.de entgegen genommen.

