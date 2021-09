Polizei Düren

POL-DN: Zeugen für Unfall eines Radfahrers gesucht

Kreuzau (ots)

Am Samstag kam es auf dem Ruruferradweg bei Kreuzau zu einer unerfreulichen Begegnung zwischen zwei Radfahrern, bei der einer der beiden stürzte und leicht verletzt wurde. Die Polizei sucht Zeugen für den Vorfall.

Gegen 13:20 Uhr befuhr ein 56-jähriger Kreuzauer in Begleitung seiner Ehefrau den Ruruferradweg von Niederau in Richtung Kreuzau. Kurz hinter der Unterführung der K29 hörte der Mann ein Klingeln hinter sich. Zur Seite fahren konnte er jedoch nicht, da sich seinen Angaben nach auf gleicher Höhe rechts ein Spaziergänger mit einem Hund befand. Trotzdem wurde er Sekunden später von einem Jugendlichen, ebenfalls auf einem Fahrrad, auf der linken Seite überholt. Durch die entstandene Enge auf dem Weg kam der 56-Jährige zu Fall und wurde leicht verletzt. Zwar hielt der junge Unfallverursacher kurz an, setzte seine Fahrt jedoch nach einem Wortgefecht fort, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Das Paar nahm die Verfolgung des jungen Mannes auf, der ebenfalls in Begleitung war. Allerdings führte dies nicht zur Klärung, sondern lediglich zu einem weiteren Wortgefecht, bei dem der Unfallverursacher dem Gestürzten schließlich damit drohte, "ihm aufs Maul zu hauen".

Die Polizei sucht nun nach Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben und sachdienliche Hinweise geben können; insbesondere nach dem Spaziergänger mit Hund, der gegen 13:20 Uhr auf dem Ruruferradweg unterwegs war. Die sachbearbeitende Polizeibeamtin ist innerhalb der gängigen Bürozeiten unter der 02421 949-5213 zu erreichen. Außerhalb der Bürozeiten nimmt die Leitstelle Hinweise unter der 02421 949-6425 entgegen.

