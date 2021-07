Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: BAB 81

Leonberg: Auffahrunfall im Engelbergtunnel

Ludwigsburg (ots)

Eine leicht verletzte Person und ein Sachschaden von etwa 15.000 Euro sind das Ergebnis eines Unfalls, der sich am Donnerstag gegen 12.00 Uhr im Engelbergtunnel in Fahrtrichtung Heilbronn ereignete. Im stockenden Verkehr übersah eine 32 Jahre alte Dacia-Fahrerin, dass ein 45-jähriger VW-Lenker vor ihr bremsen musste. Die Frau fuhr auf. Die 44-jährige Beifahrerin im VW erlitt leichte Verletzungen und wurde vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Die Freiwillige Feuerwehr Leonberg befand sich mit acht Einsatzkräften und zwei Fahrzeugen vor Ort.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell