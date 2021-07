Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Kornwestheim: unbekannte Diebe nutzen Gelegenheit

Ludwigsburg (ots)

Vermutlich am frühen Freitagmorgen schlugen noch unbekannte Diebe im Ilmweg in Kornwestheim zu. Die Polizei geht derzeit davon aus, dass die Täter zunächst einen PKW, der vor einem Wohnhaus stand, öffneten. Dieser dürfte nicht abgeschlossen gewesen sein. In diesem Fahrzeug fanden sie einen Schlüssel, der zu dem Wohnhaus passte. So gelangten sie gegen 04.00 Uhr ins Innere des Hauses. Auf dem Weg vom Eingangsbereich in den Keller stahlen sie einen weiteren Schlüssel für ein Motorrad. Aus dem Keller selbst entwendeten sie anschließen ein BMW-Fahrrad sowie ein weißes und ein schwarzes E-Bike im Gesamtwert von etwa 5.500 Euro. Ein Bewohner des Hauses wurde durch die ungewöhnlichen Geräusche wach und begab sich in den unteren Teil des Hauses. Die Täter hatten jedoch bereits das Weite gesucht. Polizeiliche Fahndungsmaßnahmen blieben ohne Ergebnis. Zeugen, die Verdächtiges beobachtet haben, werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Kornwestheim, Tel. 07154 1313-0, in Verbindung zu setzen.

