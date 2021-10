Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Bad Säckingen: Unfallflucht auf Parkplatz eines Einkaufsmarktes - Zeugensuche!

Freiburg (ots)

Am Samstag, 09.10.2021, zwischen 11:00 Uhr und 11:30 Uhr, ist ein geparkter Audi A6 in Bad Säckingen erheblich beschädigt worden. Der Audi war auf dem Parkplatz eines Einkaufsmarktes in der Tullastraße abgestellt. Ein unbekanntes Fahrzeug streifte den Audi vermutlich beim Ein- oder Ausparken. Die rechte Seite des Audis wurde dabei in Mitleidenschaft gezogen. Der Sachschaden liegt bei rund 4000 Euro. Um Zeugenhinweise bittet das Polizeirevier Bad Säckingen, Tel. 07761 934-0.

