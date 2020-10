Polizeipräsidium Krefeld

POL-KR: Cracau: Kind bei Unfall leicht verletzt

KrefeldKrefeld (ots)

Am Donnerstag (29. Oktober 2020) fuhr eine 27-Jährige mit ihrem Pkw auf der St.-Anton-Straße rechts an einem Lkw vorbei, der links abbiegen wollte. Dabei kollidierte sie mit einem Achtjährigen, der gerade mit seinem Tretroller die Straße überquerte. Der Junge konnte nach einer Untersuchung im Rettungswagen in die Obhut seiner Mutter übergeben werden. (510)

