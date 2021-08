Feuerwehr Ennepetal

FW-EN: Mehrere Einsätze für die Feuerwehr Ennepetal

Die Feuerwehr Ennepetal rückte am 23.08.2021 zu mehreren Hilfeleistungen aus.

Um 10:18 Uhr beseitigten die Einsatzkräfte einen Ölfleck auf der Bergstrasse. Ein parkendes Fahrzeug hatte dort Öl verloren.

Um 12:08 Uhr öffneten die Einsatzkräfte eine Tür für den Rettungsdienst in der Gustav - Bohm - Str. Die dort lebende Person war aufgrund ihrer Erkrankung nicht in der Lage,die Türe eigenständig zu öffnen. Nachdem die Türe geöffnet war,unterstützten die Einsatzkräfte den Rettungsdienst, beim Transport des Patienten in den Rettungswagen.

Um 17:11 Uhr fuhren die Einsatzkräfte in die Winklerstrasse. Auch dort sollte sich eine hilflose Person in der Wohnung befinden. Nachdem auch dort die Türe geöffnet werden konnte,wurde keine Person in der Wohnung vorgefunden. Die Einsatzkräfte sicherten die Tür und übergaben den Wohnungsschlüssel der Polizei. Der Einsatz endete um 17:48 Uhr.

