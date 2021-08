Feuerwehr Ennepetal

FW-EN: Brand in einer Lagerhalle

Ennepetal (ots)

Am 10.08.2021 wurde die Feuerwehr Ennepetal um 20:21 Uhr zu einem Brand in der Mittelstraße alarmiert. In einer Halle brannte ein Pumpenanhänger. Dieser wurde durch die Feuerwehr gelöscht. Anschließend wurde die Halle mit einem Überdrucklüfter entraucht. Mit einer Wärmebildkamera wurde das gesamte Gebäude kontrolliert. Für die Feuerwehr wurde Stadtalarm ausgelöst. Insgesamt waren 28 Einsatzkräfte im Einsatz. Dieser endete um 21:31 Uhr.

Original-Content von: Feuerwehr Ennepetal, übermittelt durch news aktuell