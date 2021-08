Feuerwehr Ennepetal

FW-EN: Ausgelöste Brandmeldeanlange, Ölspur und First Responder

Ennepetal (ots)

Am Freitag den 06.08.2021 wurde die Feuerwehr Ennepetal zu bislang 3 Einsätzen alarmiert. Den beginn machte um 08:25 Uhr eine Ausgelöste Brandmeldeanlage im Gewerbegebiet Oelkinghausen. Die Anlage löste durch Betriebsbedingten Rauch Ordnungsgemäß aus. Der betroffene Bereich wurde mittels einer Wärmebildkamera kontrolliert und die Anlage zurück gestellt. Es waren ein Einsatzleitwagen, ein Hilfeleistungslöschfahrzeug, eine Drehleiter sowie ein Tanklöschfahrzeug mit insgesamt 8 Einsatzkräften vor Ort. Der Einsatz endete um 9 Uhr. Um 9:08 Uhr folgte eine Ölspur auf der Peddenöder Straße. Die 4 eingesetzten Kräfte der Hauptwache, welche mit einem Hilfeleistungslöschfahrzeug vor Ort waren, stumpften die Kraftstoffspur mittels Bindemittel ab und stellten Warnschilder auf. Ein Unternehmen wurde zur fachgerechten Beseitigung verständigt. Dieser Einsatz endete um 10:10 Uhr. Um 19:15 wurde erneut das Hilfeleistungslöschfahrzeug alarmiert. Diesmal ging es zu einem First Responder in den Ortsteil Herminghausen. Die 4 Einsatzkräfte versorgten den Patienten bis zum Eintreffen des mitalarmierten Rettungswagens. Der Einsatz endete um 19:55 Uhr.

