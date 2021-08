Feuerwehr Ennepetal

FW-EN: Verkehrsunfall und Folgeeinsatz

Ennepetal (ots)

Am 05.08.2021 wurde um 19:10 Uhr die Feuerwehr Ennepetal zu einem Verkehrsunfall mit einer verletzten Person in die Kölner Straße alarmiert. Die Feuerwehr sicherte die Einsatzstelle und streute auslaufende Betriebsmittel ab. Vorsorglich wurde ein Löschangriff aufgebaut und die Batterie am PKW abgeklemmt. Der Patient wurde nach einer Erstversorgung durch den Rettungsdienst ins nächstgelegene Krankenhaus verbracht. Die Feuerwehr war mit einem Hilfeleistungslöschfahrzeug und einem Tanklöschfahrzeug im Einsatz. Dieser Einsatz endete um 19:52 Uhr.

Um 19:56 Uhr wurde die Feuerwehr Ennepetal zu einer Tragehilfe für den Rettungsdienst in die Hembecker Talstraße alarmiert. Aufgrund der örtlichen Gegebenheiten war es der Rettungsdienst Besatzung nicht möglich den Patienten alleine zu transportieren. Die 4 Einsatzkräfte unterstützten beim Transport. Das eingesetzte Hilfeleistungslöschfahrzeug der Hauptwache konnte den Einsatz um 20:34 Uhr beenden. Noch auf der Rückfahrt zur Hauptwache wurden die 4 Einsatzkräfte zu einer gemeldeten Ölspur in den Behlinger Weg alarmiert. Hier kontrollierten die Einsatzkräfte den gemeldeten Bereich und konnten keine Ölspur ausfindig machen. Dieser Einsatz endete um 21:17 Uhr.

