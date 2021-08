Kreispolizeibehörde Höxter

POL-HX: Getränkeanhänger aufgebrochen

37688 Beverungen (ots)

Unbekannte Täter haben in der Nacht von Freitag, 30.07.2021, auf Samstag, 31.07.2021, in Beverungen, Am Hakel, einen Getränkeanhänger aufgebrochen und mehrere Getränkekisten entwendet. Der Anhänger war zur Tatzeit auf dem Gelände der Minigolfanlage abgestellt. Es entstand ein Gesamtschaden von mehreren hundert Euro. Die Polizei bittet um Hinweise von Zeugen, Tel. 05271-9620./he

