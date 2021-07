Kreispolizeibehörde Höxter

POL-HX: Fiat Fahrer bei Verkehrsunfall verstorben Bad Driburg, L820 Dringenberg - Fölsen, Samstag, 31.07.2021, 12.30 Uhr

Bad Driburg (ots)

Am Samstagmittag befuhr der Fahrer eines schwarzen Fiat Punto die L 820 von Dringenberg in Richtung Fölsen. Kurz vor einem Waldstück kam der 62 jährige Fahrer nach rechts von der Fahrbahn ab und prallte frontal gegen einen der Straßenbäume. Der Bad Driburger wurde in seinem Fahrzeug eingeklemmt und musste durch den Rettungsdienst aus dem Fahrzeug befreit werden. Aufgrund der schweren Verletzungen wurde ein Rettungshubschrauber zur Unfallstelle bestellt. Der PKW Fahrer verstarb jedoch noch an der Unfallstelle. Die Unfallursache konnte bisher noch nicht ermittelt werden. Die L 820 wurde zur Unfallaufnahme für ca. dreieinhalb Stunden gesperrt.

Me.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Höxter, übermittelt durch news aktuell