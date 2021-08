Kreispolizeibehörde Höxter

POL-HX: Motorradfahrer bei Unfall schwer verletzt

33014 Bad Driburg (ots)

Ein 47-jähriger Motorradfahrer aus Bad Pyrmont ist am Samstag, 31.08.2021, gegen 14:45 Uhr, bei einem Verkehrsunfall schwer verletzt worden. Der Mann war mit seinem Kraftrad auf der Kreisstraße 13 von Neuenheerse in Richtung Altenheerse unterwegs. In einer langgezogenen Linkskurve, kurz nach der Abzweigung Kühlsen, ist er dann aus bislang nicht bekannten Gründen nach rechts von der Fahrbahn abgekommen und in den Straßengraben gestürzt. Durch den Unfall erlitt der Mann schwere Verletzungen und wurde mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus gebracht. Am Motorrad entstand ein Sachschaden in Höhe von 5.000 Euro und es musste abgeschleppt werden. Für die Dauer der Rettungsmaßnahmen wurde die K13 kurzzeitig für den Fahrzeugverkehr gesperrt und der Verkehr abgeleitet./he

