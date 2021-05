Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Georgsmarienhütte - Einbruch in Elektronikfachgeschäft

Georgsmarienhütte (ots)

Ein Elektronikfachgeschäft an der Oeseder Straße geriet am frühen Freitagmorgen ins Visier von Einbrechern. Unbekannte beschädigten gegen 02.50 Uhr eine Schaufensterscheibe und verschafften sich dadurch Zutritt zum Ladenlokal. Sie entwendeten mehrere Smartphones und Tablets und flüchteten anschließend mit ihrer Beute in Richtung der Straße "Feuerstätte". Die Polizei in Georgsmarienhütte bittet Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben, sich zu melden. Hinweise werden unter der Rufnummer 05401/879500 entgegengenommen.

