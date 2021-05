Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Verkehrsunfall mit Mobilkran

Walshausen L 477 (ots)

Am 20.5.2021, gegen 13.00 Uhr, befuhr ein Mobilkran die L 477 von Walshausen in Fahrtrichtung Dellfeld. Vermutlich durch eine kurze Unachtsamkeit kam der Fahrer in einer Rechtskurve auf den Grünstreifen. Da dieser aufgrund des vorangegangenen Regens sehr weich war, kam der Mobilkran dann von der Straße ab und kippte um. Zu Verletzungen ist es nicht gekommen. Der Schaden wird auf etwa 20 000 Euro geschätzt. Die Feuerwehr war vor Ort, um ausgelaufene Betriebsstoffe zu binden. Die Fahrbahn muss bis zur Bergung gesperrt werden.|pizw

