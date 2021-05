Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Unfallflucht am städtischen Krankenhaus

Pirmasens (ots)

Am Donnerstag, zwischen 09:20 Uhr und 12:10 Uhr, beschädigte ein unbekannter Verkehrsteilnehmer einen auf dem Besucherparkplatz des städtischen Krankenhauses in der Lemberger Straße geparkten Citroen C3. Vermutlich beim Ein- oder Ausparken touchierte der Unfallflüchtige die Fahrerseite des Citroen. Hierbei entstand an beiden Türen ein Schaden in Höhe von schätzungsweise 3500 Euro. Zeugen oder Hinweisgeber werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Pirmasens unter der Telefonnummer 06331-520-0 oder per E-Mail pipirmasens@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen. pips

Original-Content von: Polizeidirektion Pirmasens, übermittelt durch news aktuell