Polizeidirektion Mayen

POL-PDMY: Umweltstraftat in Mayen: Alte Heizöltanks entsorgt - Zeugen gesucht

Mayen (ots)

MAYEN. Am Montag, 22.03.2021, wurden in Mayen, In der Ahl, in der Nähe des dortigen Steinbruchs drei Heizöltanks aus Kunststoff mit je 1000 Litern Fassungsvermögen durch Mitarbeiter der Stadtverwaltung Mayen vorgefunden. Die Tanks des Herstellers Schütz dürften um die 30 Jahre alt sein, waren bis auf einen kleinen Rest Heizöl leer und mit einem Tarnnetz abgedeckt. Zwei Fotos sind der Pressemeldung beigefügt. Die Kriminalpolizei Mayen hat nun strafrechtliche Ermittlungen wegen unerlaubtem Umgang mit Abfällen aufgenommen und ist auf Zeugenhinweise angewiesen.

Hinweise zum Verursacher nimmt die Kripo Mayen telefonisch unter 02651-801-0 oder per E-Mail an kimayen@polizei.rlp.de entgegen.

