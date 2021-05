Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Bissendorf - Zwei Leichtverletzte nach Brand

Bissendorf (ots)

In einem Mehrfamilienhaus in der Bussardstraße kam es am Freitagmorgen zu einem Polizei- und Feuerwehreinsatz. In einer Küche im Erdgeschoss brach gegen 07.05 Uhr ein Feuer aus, woraufhin die Bewohner die Rettungskräfte alarmierten und das Gebäude verließen. Die Feuerwehr löschte die Flammen und verhinderte Schlimmeres. Zwei Bewohner erlitten leichte Verletzungen und wurden mit Rettungswagen in umliegende Krankenhäuser gebracht. Die Polizei beschlagnahmte den Brandort und nahm die Ermittlungen zur Ursache des Feuers auf. Nach ersten Informationen könnte ein technischer Defekt den Brand ausgelöst haben. Das Erdgeschoss des Hauses ist derzeit nicht mehr bewohnbar. Der Sachschaden beläuft sich auf ca. 80.000 Euro.

Original-Content von: Polizeiinspektion Osnabrück, übermittelt durch news aktuell