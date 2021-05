Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Taschendiebe machen sich an Rucksack zu schaffen

Kaiserslautern (ots)

Taschendiebe haben am Dienstag in der Mall zugelangt. Sie bestahlen eine 74-Jährige während ihres Einkaufs. Die Frau hatte ihren Geldbeutel in einem Rucksack verstaut. Den Dieben war es unbemerkt gelungen, das Portemonnaie daraus zu stehlen - vermutlich während die Seniorin den Rucksack auf dem Rücken trug. Erst beim Bezahlen an der Kasse bemerkte die 74-Jährige den Verlust. Die Täter erbeuteten unter anderem Bargeld. Die Polizei ermittelt und bittet um Hinweise. Wem sind zwischen 13.30 Uhr und 13.45 Uhr Personen aufgefallen. Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0631 369 2620 mit der Polizei Kaiserslautern in Verbindung zu setzen. |erf

Original-Content von: Polizeipräsidium Westpfalz, übermittelt durch news aktuell