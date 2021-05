Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Falsche Polizisten rufen an

Kaiserslautern (ots)

Auf das Geld ihrer Opfer haben es am Dienstag falsche Polizisten abgesehen. Sie gaben sich als Kriminalbeamte aus und versuchten sich das Vertrauen der Angerufenen zu erschleichen. Die Betrüger wollten ihnen glaubhaft machen, dass es in der Nachbarschaft zu einem Überfall gekommen war. Sie erklärten, dass die Räuber festgenommen worden seien. Und, dass man bei ihnen eine Liste mit dem Namen, auch dem des Angerufenen, gefunden habe. Einer der Räuber sei noch auf freiem Fuß und flüchtig, so die angeblichen Polizeibeamten. Der Angerufene und sein Vermögen könnten deshalb in Gefahr sein.

Die Geschichte der Betrüger war frei erfunden. Noch bevor der angebliche Polizist sie zu Ende erzählen konnte, legten die Angerufenen auf. Sie erkannten die Masche. Die Betrüger hatten bei ihnen keinen Erfolg.

Die Polizei warnt: Immer wieder versuchen Betrüger am Telefon ihre Opfer reinzulegen. Geben Sie deshalb keine persönlichen Daten von sich preis. Sagen Sie nichts über Ihre Lebensverhältnisse und Ihr Vermögen. Die echte Polizei wird Sie am Telefon nicht danach fragen. Lassen Sie sich nicht unter Druck setzen. Und, übergeben Sie niemals Schmuck, Bargeld oder andere Wertsachen an Fremde! Wenn Sie auch einen solchen Anruf erhalten, legen Sie sofort auf und informieren Sie die echte Polizei. Suchen Sie sich die Rufnummer Ihrer örtlichen Polizeidienststelle heraus (https://www.polizei.rlp.de/de/dienststellensuche) und wählen Sie selbst. Benutzen Sie nicht die Rückruftaste Ihres Telefons, Sie könnten wieder bei den Betrügern landen. |erf

