Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Seniorin während Busfahrt bestohlen

Kaiserslautern (ots)

Diebe haben sich am Montag während einer Busfahrt an dem Rucksack einer 87-Jährigen zu schaffen gemacht. Sie stahlen daraus die Geldbörse der Seniorin. Die Frau fuhr am frühen Nachmittag mit dem Bus vom Stadtteil Bahnheim in die Innenstadt. Den Rucksack trug sie auf dem Rücken, so dass es den Dieben unbemerkt gelang, ihn zu öffnen. Die Täter erbeuteten 80 Euro und Ausweisdokumente. Die Polizei ermittelt. Zeugen, denen Personen aufgefallen sind oder die Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0631 369 2150 mit der Polizei Kaiserslautern in Verbindung zu setzen. |erf

