Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Einbruch in Kellerräume

Heinsberg-Oberbruch (ots)

An der Röntgenstraße wurden in der Zeit zwischen Samstag, 30. Mai und Dienstag, 2. Juni, in einem Mehrfamilienhaus mehrere Kellerparzellen aufgebrochen. Nach ersten Erkenntnissen wurden daraus Getränkedosen entwendet. Ob weitere Gegenstände gestohlen wurden, wird noch ermittelt.

