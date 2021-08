Feuerwehr Ennepetal

FW-EN: Tragehilfe und First Responder

Die Feuerwehr Ennepetal wurde am Montag, den 09.08.2021 zu bislang drei Einsätzen alarmiert. Zuerst hieß das Stichwort "First Responder". Weil in der näheren Umgebung kein Rettungswagen verfügbar wa, rückte das Hilfeleistungslöschfahrzeug (HLF) mit 4 Einsatzkräften um 7:48 Uhr in den Stadtteil Milspe aus. Der Patient wurde erstversorgt und anschließend an die Rettungswagenbesatzung übergeben. Dieser Einsatz endete um 8:10 Uhr. Um 8:26 ging es für das Hilfeleistungslöschfahrzeug und die Drehleiter zu einer Tragehilfe in den Bereich Oelkinghausen. Der Patient wurde aufgrund der örtlichen Gegebenheiten schonend über die Drehleiter gerettet und anschließend durch einen Rettungswagen in ein nahegelegenes Krankenhaus transportiert. Für die 2 Einsatzkräfte der Drehleiter endete der Einsatz um 08:55 Uhr. Das HLF wurde direkt im Anschluss erneut zu einem "First Responder" alarmiert. Diesmal ging es in den Stadtteil Voerde. Auch hier wurde der Patient erstversorgt und anschließend an dem mitalarmierten Rettungsdienst übergeben. Dieser Einsatz endete für 4 Kräfte um 09:41 Uhr.

