Polizei Salzgitter

POL-SZ: Pressemeldung der Polizeiinspektion Salzgitter/Peine/Wolfenbüttel für den Bereich des Polizeikommissariats Salzgitter-Bad 08.05.2021 - 09.05.2021, 09.00 Uhr

Salzgitter-Bad (ots)

Sachbeschädigung durch Graffiti

Zeit: Freitag, 07.05.2021, 19:00 Uhr - Samstag, 08.05.2021, 08:30 Uhr Ort: 38259 Salzgitter-Bad, An den Beekgärten Hergang: Bislang unbekannte(r) Täter sprühte(n) mit einem Spray mehrere Wörter in schwarzer Farbe an eine Hauswand, welche sich nicht mit normalen Putzmitteln entfernen lassen.Hierdurch entstand Sachschaden.

Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizei Salzgitter-Bad, 05341/825-0.

Verstoß Kraftfahrsteuergesetz / Kreislaufwirtschaftsgesetz

Zeit: Samstag, 08.05.2021, 10:05 Uhr

Ort: 38259 Salzgitter-Bad, Burgundenstraße Hergang: Im Rahmen einer Verkehrskontrolle wurde festgestellt, dass der 54-jährige Fahrzeugführer unerlaubt Schrott/Elektroschrott gesammelt/transportiert hat und einen Pkw mit ausländischer Zulassung führte, obwohl er seit mehr als einem Jahr einen festen Wohnsitz in Deutschland hat. Entsprechende Anzeigen wurden gefertigt.

Original-Content von: Polizei Salzgitter, übermittelt durch news aktuell