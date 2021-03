Feuerwehr Mönchengladbach

FW-MG: Zwei Tote bei Brand in Wohnhaus

Bild-Infos

Download

Mönchengladbach-Wickrathhahn, 02.03.2021, 12:37 Uhr, Am Haselbusch (ots)

Am Dienstagmittag wurde die Feuerwehr zu einem Einfamilienhaus an der Straße "Am Haselbusch" gerufen. Dort hatten sich Nachbarn gemeldet, deren Keller zum Teil voll Wasser gelaufen war. Im mittleren Haus machte sich niemand bemerkbar, so dass die Feuerwehr die Wohnungstür öffnete. Da schon zuvor beim Blick durch das Fenster im Inneren Spuren eines Brandes festgestellt werden konnten, wurde das Alarmstichwort sofort erhöht. Ein Trupp unter Pressluftatmer und mit C-Rohr ging in das Gebäude und fand direkt hinter der Wohnungseingangstür eine weibliche Person am Boden liegend vor. Im ersten Obergeschoss fand der Trupp dann eine weitere, männliche Person ebenfalls am Boden liegend vor. Beide Personen wurden umgehend ins Freie gebracht, wo der Notarzt nur noch den Tod der beiden Personen feststellen konnte. Die NEW stellte auf Grund der zum Teil gefluteten Keller in der gesamten Straße den Strom ab. Die Feuerwehr pumpte daraufhin das Wasser aus dem Keller und führte Messungen auf Atemgifte in drei Einfamilienhäusern durch, die zu diesem Zeitpunkt alle negativ verliefen. Ein Notfallseelsorger der Feuerwehr betreute die Hinterbliebenen. Die Polizei hat die Ermittlungen zu den Umständen, die zum Tod der beiden Personen geführt haben, aufgenommen.

Im Einsatz waren die Kräfte der Feuer- und Rettungswache (FRW) III (Rheydt) mit Verstärkerfahrzeugen von der FRW II (Holt) sowie der Notarzt und der Führungsdienst der Berufsfeuerwehr sowie die Einheiten Wickrath und Wickrathhahn der Freiwilligen Feuerwehr.

Original-Content von: Feuerwehr Mönchengladbach, übermittelt durch news aktuell