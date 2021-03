Feuerwehr Mönchengladbach

FW-MG: Unterstützung bei Evakuierungseinsatz in Essen

Bild-Infos

Download

Essen-Rüttenscheid, 01.03.2021, 07:00 Uhr (ots)

In Essen-Rüttenscheid ist am heutigen Nachmittag eine Weltkriegsbombe erfolgreich entschärft worden. Sie wurde bei Bauarbeiten am Freitag gefunden. Nach Angaben der Stadt Essen waren etwa 4.300 Menschen von der Entschärfung betroffen. Der Einsatz war sehr aufwändig, da unter anderem zwei Einrichtungen für Senioren und Hilfebedürftige evakuiert werden mussten. Bei diesem Einsatz unterstütze die Feuerwehr Mönchengladbach durch die Entsendung eines speziellen Betreuungsfahrzeuges (Betreuungskombi 2.0) des Deutschen Roten Kreuzes. Der sogenannte Betreuungskombi kann zum Transport von Rollstuhlfahrern eingesetzt werden. Nach mehreren Transportfahrten innerhalb des Stadtgebietes Essen und rund 12 Stunden Einsatzdauer hieß es um 19:00 Uhr Einsatzende für die Einsatzkräfte des Deutschen Roten Kreuzes.

Berichterstatter: Brandamtsrat André Weißhaupt

Original-Content von: Feuerwehr Mönchengladbach, übermittelt durch news aktuell