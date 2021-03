Feuerwehr Mönchengladbach

FW-MG: Feuerwehreinsatz wegen defekter Heizungsanlage

Mönchengladbach-Rheydt, 02.03.2021, 10:35 Uhr, Limitenstrasse (ots)

Am Dienstagvormittag wurde die Feuerwehr zu einem Mehrfamilienhaus an der Limitenstrasse gerufen. Dort kam es aus anfänglich unbekanntem Grund zu einer Rauchentwicklung sowohl im Keller und im Treppenraum als auch im Dachbereich. Die Feuerwehr startete eine umfangreiche Erkundung mit einem Trupp unter Pressluftatmer und mit C-Rohr im Inneren des Gebäudes als auch von außen mit einer Drehleiter. Schnell stellte sich als Ursache eine defekte Ölheizung mit deutlicher Rußbildung bei der Verbrennung heraus. Der Rauch wurde mittels eines Hochleistungslüfters aus dem Treppenraum beseitigt. Zur Sicherheit wurde von der Drehleiter aus der Kamin gekehrt und im Gebäude sämtliche Wohnungen mittels einer Wärmebildkamera kontrolliert. Da hier keine Auffälligkeiten festzustellen waren, wurden die Maßnahmen der Feuerwehr beendet. Der Hausmeister des Gebäudes wird nun zusammen mit dem Bezirksschornsteinfegermeister und der Heizungsfirma alle weiteren nötigen Schritte einleiten. Verletzt wurde bei dem Einsatz niemand. Die Limitenstrasse war für die Dauer des Feuerwehreinsatzes in beiden Richtungen voll gesperrt.

Im Einsatz waren die Kräfte der Feuer- und Rettungswache (FRW) III (Rheydt) mit Verstärkerfahrzeugen von der FRW II (Holt) sowie der Notarzt und der Führungsdienst.

Einsatzleiter: Brandamtsrat Thorsten Gornik

