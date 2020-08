Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (KA) Kraichtal - Hoher Sachschaden nach Einbruch

Karlsruhe (ots)

Zwischen Sonntag und Dienstag brachen bislan Unbekannte in die Leichenhalle in Kraichtal-Menzingen ein. Die Täter drückten ein Fenster auf und gelangten ins Innere. Hier wurden zwei Türen aufgebrochen sämtliche Räume offensichtlich durchsucht. Der angerichtete Schaden wird auf ca. 3000 Euro geschätzt. Polizei sucht nun Zeugen, die im Tatzeitraum verdächtige Beobachtungen gemacht haben. Diese werden gebeten sich mit dem Polizeirevier Bad Schönborn, Telefon 07253/80280 in Verbindung zu setzen.

