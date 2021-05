Polizei Salzgitter

POL-SZ: Pressemeldung der Polizeiinspektion Salzgitter/Peine/Wolfenbüttel vom 08.05.2021 für die Bereiche Salzgitter-Lebenstedt und -Gebhardshagen

Salzgitter (ots)

Fahren ohne Fahrerlaubnis und unter Drogeneinfluss mit nicht zugelassenem Pkw 38226 Salzgitter-Lebenstedt, Kampstraße Freitag, 07.05.21, ca. 16:25 Uhr

Am Freitagnachmittag konnte gemeinsam durch Beamte der Polizei Salzgitter und Beschäftigte des Kommunalen Ordnungsdienstes der Stadt Salzgitter ein Fahrzeug kontrolliert werden, dass offensichtlich ohne Zulassung mit entstempelten Kennzeichen im Straßenverkehr geführt wurde. Im Rahmen der durchgeführten Kontrolle wurde festgestellt, dass das Fahrzeug tatsächlich nicht zugelassen war. Der 23-jährige Fahrzeugführer aus Salzgitter war zudem nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis. Im Rahmen der Überprüfung seiner Fahrtauglichkeit erlangten die Beamten Hinweise auf Drogeneinfluss. Ein anschließend absolvierter Drogenschnelltest verlief positiv. Bei den mitgeführten Gegenständen des Fahrzeugführers konnte zudem noch ein "Joint" aufgefunden werden. Dem Mann wurde eine Blutprobe entnommen. Fahrzeugschlüssel, Kennzeichen und "Joint" wurden sichergestellt. Es wurden mehrere Strafverfahren eingeleitet.

Unerlaubtes Entfernen vom Unfallort

38229 Salzgitter-Gebhardshagen, Bodenbacher Ring Freitag, 07.05.21, ca. 11:30-12:15 Uhr

Am Freitagmittag kam es zu einer Verkehrsunfallflucht in Salzgitter-Gebhardshagen. Ein bislang unbekannter Fahrzeugführer touchierte hier vermutlich beim Vorbeifahren den ordnungsgemäß am linken Fahrbahnrand geparkten Pkw VW Golf der Geschädigten. Anschließend entfernte sich der Unfallverursacher unerlaubt. An dem Fahrzeug der Geschädigten entstand ein Schaden in Höhe von ca. 1000 EUR. Die Polizei sucht nun nach Zeugen, die den Unfall beobachtet oder relevante Fahrzeuge im Tatzeitraum gesehen haben. Zeugenhinweise bitte an die Polizeistation Salzgitter-Gebhardshagen unter 05341-867240.

