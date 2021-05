Polizei Salzgitter

POL-SZ: Pressemitteilung der PI Salzgitter/Peine/Wolfenbüttel vom 07.05.2021 für den LK Peine

Peine (ots)

Fahren ohne Fahrerlaubnis

Peine, Edemissen, Peiner Straße, 06.05.2021, 10:55 Uhr

Im Rahmen einer Verkehrskontrolle am Donnerstagmorgen wurde der 36 Jahre alte Fahrer eines Pkw auf der Peiner Straße in Edemissen kontrolliert. In der Kontrolle stellten die Beamten fest, dass der Mann nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis war. Daher leitete die Polizei ein Ermittlungsverfahren wegen des Fahrens ohne Fahrerlaubnis ein.

