POL-SZ: Pressemitteilung der PI Salzgitter/Peine/Wolfenbüttel vom 07.05.2021 für den LK Wolfenbüttel

Wolfenbüttel (ots)

Einbruch

Wolfenbüttel, Kissenbrück, Golfplatz, 05.05.2021 18:00 Uhr bis 06.05.2021 05:50 Uhr

In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag kam es zu einem Einbruch in die Golfanlage in Kissenbrück. Zurzeit unbekannte Täter drangen gewaltsam in eine Werkstatt und das Restaurant ein. Ob etwas entwendet worden ist, ist aktuell Bestandteil der Ermittlungen. Die Polizei leitete ein Ermittlungsverfahren wegen des Diebstahls unter erschwerenden Umständen ein.

Fahren ohne Fahrerlaubnis und unter dem Einfluss von berauschenden Mitteln

Wolfenbüttel, Jägerstraße, 06.05.2021, 21:30 Uhr

Am Donnerstagabend wurde auf der Jägerstraße der 28-jährige Fahrer eines Pkw kontrolliert. In der Kontrolle erlangten die Beamten Hinweise darauf, dass der Mann unter dem Einfluss von berauschenden Mitteln stand. Die Polizei veranlasste die Entnahme einer Blutprobe. Zudem war der Mann nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis. Daher leitete die Polizei ein Ermittlungsverfahren wegen des Fahrens ohne Fahrerlaubnis und ein Ordnungswidrigkeitsverfahren wegen des Fahrens unter dem Einfluss von berauschenden Mitteln ein.

Original-Content von: Polizei Salzgitter, übermittelt durch news aktuell