Polizei Salzgitter

POL-SZ: Pressemitteilung des Polizeikommissariats Wolfenbüttel vom Samstag, 8. Mai 2021:

Wolfenbüttel (ots)

Verkehrsunfallfluchten:

Freitag, 07.05.2021, 16:25Uhr

38300 Wolfenbüttel, Breite Herzogstraße

Die Polizei Wolfenbüttel sucht Zeugen u.a. für einen Unfall der sich an Freitagnachmittag, gg. 16:25 Uhr, in Wolfenbüttel auf der Breiten Herzogstraße ereignet haben soll. Hierbei soll ein 19jähriger Fußgänger beim Überqueren der Fahrbahn an der Fußgänger-LSA (Lichtsignalanlage) in Höhe der Hausnummer 17 von einem roten PKW angefahren worden sein. Hierbei wurde der Fußgänger leicht verletzt. Der PKW, dessen Kennzeichen rote Buchstaben und Ziffern gehabt haben soll, entfernte sich von der Unfallstelle, ohne sich um den Verletzten zu kümmern und/oder seine Personalien anzugeben.

Hinweise an die Polizei Wolfenbüttel unter 05331 / 933-0

Freitag, 07.05.2021, i.d.Z.v. 09:05 - 09:40 Uhr 38302 Wolfenbüttel, Schweigerstraße

Zur Vorfallszeit stellte der Fahrzeugführer eines blauen Hyundai diesen auf dem Parkplatz des EDEKA Center an der Schweigerstraße zum Parken ab. Als er zu seinem Fahrzeug zurück kam stellte im hinteren, linken Bereich des Fahrzeuges einen Unfallschaden fest. Ein Verursacher war nicht mehr vor Ort.

Zeugen, die den Unfall beobachtet haben, werden gebeten, sich bei der Polizei Wolfenbüttel unter der Rufnummer 05331 / 933-0 zu melden.

Original-Content von: Polizei Salzgitter, übermittelt durch news aktuell