Polizeidirektion Neumünster

POL-NMS: 210127-2-pdnms Zeugen nach Verkehrsunfallflucht in Neumünster gesucht

Neumünster (ots)

Am 19.01.2021 gegen 17.30 Uhr kam es zu einem Verkehrsunfall an der Kreuzung Altonaer Straße / Wittorfer Straße. Ein unbekannter Verkehrsteilnehmer fuhr gegen ein Verkehrszeichen, dieses knickte aufgrund des Zusammenstoßes ab und flüchtete im Anschluss. Der Verkehrsunfalldienst in Neumünster sucht jetzt nach Zeugen, die den Unfall beobachtet haben. Sachdienliche Hinweise bitte an den Verkehrsunfalldienst in Neumünster unter der Rufnummer 04321-9451330.

