Polizei Salzgitter

POL-SZ: Pressemitteilung des Polizeikommissariats Wolfenbüttel vom Sonntag, 9. Mai 2021:

Wolfenbüttel (ots)

Aufbruch eines Faltwohnwagens

Samstag, 08.05.2021, 23:50 Uhr 38315 Hornburg, Im Westerhai

Bislang unbekannte/r Täter hebelt gewaltsam zwei Vorhängeschlösser auf und erlangt so Zugang in das Innere eines zusammengefalteten Faltwohnwagens, der auf einem Parkplatz in der Straße Im Westerhai, 38315 Hornburg abgestellt ist. Die so zugänglichen Bereiche des Innenraumes werden durchsucht. Zu eventuellem Diebesgut können noch keine Angaben gemacht werden.

Zeugen, die Hinweise auf den oder die Täter geben können, werden gebeten sich bei der Polizei Wolfenbüttel unter 05331 / 933-0 oder bei der Polizeistation Schladen unter der Rufnummer 05335 / 92966-0 zu melden.

Betrug durch angebl. Handwerker

Freitag, 07.05.2021, 12:00 Uhr 38302 Wolfenbüttel, Am Heckenkamp

Bereits am Freitag, 07.05.2021, gg. 12:00 Uhr, klingelte ein angeblicher Handwerker bei einer älteren Dame (über 90 Jahre alt) an der Haustür und gibt an, von der Straße aus ein schadhaftes Dach festgestellt zu haben. Im Haus stellt er angeblich einen Wasserschaden fest und bietet seine Dienste zur Reparatur an. Zum Materialeinkauf verlangt er eine Vorauszahlung und erhält von der Geschädigten eine entsprechende Summe Bargeld. Zu dem vereinbarten Reparaturtermin erscheint er nicht. Daraufhin teilt sie den Sachverhalt einem Nachbarn mit, der, da er weder ein defektes Dach noch einen Wasserschaden feststellen kann, die Polizei informiert.

Zeugen oder Geschädigte, die zur Vorfallszeit verdächtige Personen beobachtet oder vielleicht auch von einem angeblichen Handwerker angesprochen worden sind, werden gebeten, sich bei der Polizei Wolfenbüttel unter 05331 / 933-0 zu melden.

Verkehrsunfallflucht

Freitag, 07.05.2021, 16:30 Uhr - Samstag, 08.05.2021, 14:15 Uhr 38300 Wolfenbüttel, Ferdinandstraße

Ein bislang unbekannter Fahrzeugführer streifte beim Vorbeifahren an einem geparkten, schwarzen PKW BMW dessen Außenspiegel und verursachte dadurch Sachschaden. Im Anschluss entfernte er sich von der Unfallstelle, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern und seine Personalien anzugeben.

Zeuge werden gebeten, sich bei der Polizei Wolfenbüttel unter der Rufnummer 05331 / 933-0 zu melden.

Original-Content von: Polizei Salzgitter, übermittelt durch news aktuell