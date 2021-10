Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Lauchringen: Zeugensuche nach Unfallflucht in der Martin-Luther-Straße

Freiburg (ots)

Am Donnerstagabend, 07.10.2021, hat mutmaßlich eine bislang unbekannte Autofahrerin einen in der Martin-Luther-Straße in Unterlauchringen geparkten Hyundai beschädigt. Zwischen 20:30 Uhr und 20:45 Uhr soll die Frau beim Ausfahren aus einer Parklücke gegen den gegenüber am Straßenrand abgestellten Hyundai gestoßen sein. Am Hyundai wurde die Fahrertüre und der Außenspiegel beschädigt. Die Frau fuhr anschließend in Richtung Mozartstraße davon. Das Polizeirevier Waldshut-Tiengen hofft auf weitere Hinweise zum Auto der Frau. Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07751 8316-0 zu melden.

