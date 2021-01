Polizeiinspektion Wismar

POL-HWI: Zeugenaufruf nach Körperverletzung in Herrnburg

Wismar (ots)

Bereits am frühen Morgen des 13. Januars kam es in Herrnburg zu einer Körperverletzung zum Nachteil einer 17-jährigen Frau.

Nach ersten Erkenntnissen war die junge Frau am frühen Mittwochmorgen in der Hauptstraße in Herrnburg joggen. Im Bereich des dortigen Kreisverkehrs, unweit einer Kindertagesstätte, sei die junge Frau von einem unbekannten Mann unerwartet von hinten umklammert worden. Die 17-Jährige stürzte daraufhin zu Boden und verletzte sich leicht.

Die Mutter der jungen Frau, die in einiger Entfernung dahinter lief, sprach den Mann laut an, woraufhin dieser in Richtung Lübeck zügig davonging.

Der Mann kann folgendermaßen beschrieben werden: - 1,70 m bis 1,80 m groß - scheinbares Alter 25 - 50 Jahre alt - Bekleidung: neonorange-farbene Jacke mit Reflektorstreifen (vermutlich Arbeitsbekleidung) und eine schwarze Jogginghose mit weißer Aufschrift - führte einen beigen Rucksack mit sich.

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet nun Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, sich bei der Polizei in Grevesmühlen unter der Telefonnummer 03881 720-0, der Internetwache unter www.polizei.mvnet.de oder jeder beliebigen Polizeidienststelle zu melden.

Daniel Weiß

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Wismar

Pressestelle

Jessica Lerke

Telefon 1: 03841/203 304

E-Mail: pressestelle-pi.wismar@polizei.mv-regierung.de

http://www.polizei.mvnet.de



Informationsangebot in sozialen Netzwerken:

https://twitter.com/Polizei_NWM

https://de-de.facebook.com/Polizeiwestmecklenburg

Original-Content von: Polizeiinspektion Wismar, übermittelt durch news aktuell