POL-FR: Wutöschingen: Rettungseinsatz nach Verkehrsunfall - keine Verletzten

Freiburg (ots)

Zu einem Einsatz von Rettungsdienst und Feuerwehr kam es nach einem Verkehrsunfall am Samstag, 09.10.2021, am Ortseingang von Wutöschingen-Degernau. Eine 36-jährige Autofahrerin war gegen 17:15 Uhr auf der L 163A von Erzingen nach Degernau unterwegs, als sie nach links von der Straße geriet. Das Auto prallte in der Folge gegen einen Entwässerungsschacht. Die Frau und ihr mitfahrender Sohn blieben nach derzeitigem Kenntnisstand unverletzt. Vorsorglich waren sie vom verständigten Rettungsdienst untersucht worden. Am Auto entstand Totalschaden in Höhe von mehreren tausend Euro. Die Landstraße war kurzzeitig gesperrt.

